Президент США Джо Байден призвал предпринять усилия для подготовки к новой пандемии, которая, по его мнению, неизбежно ждет впереди. Для этого необходимы совместные политические действия и воля, — сказал глава Белого дома, выступая на Генассамблее ООН.

Байден заявил о необходимости провести как можно скорее вакцинацию от коронавируса во всем мире, чтобы спасти жизни людей. Президент США добавил, что завтра на саммите, посвященном COVID-19, американские власти объявят о новых обязательствах в сфере борьбы с коронавирусом.

Ранее Белый дом сообщил, что 22 сентября в США проведут виртуальный саммит по ковиду на полях Генассамблеи ООН.