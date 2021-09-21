У здания Горизбиркома в Петербурге задержали активистов

Там проводила пикет кандидат в заксобрание города от Справедливой России Ольга Галкина, протестуя против нарушений при подсчете голосов.

Сначала она стояла с плакатом, и как сообщает интернет-издание Фонтанка, прибывшие полицейские не стали ее увозить. Но затем люди стянулись к входу в Горизбирком и начали скандировать «Позор». Тогда силовики увезли Галкину в отделение.

Помимо этого, как передает телеграм-канал «Задержания. Санкт-Петербург» были задержаны еще пять человек.

Как ранее сообщалось, Ольга Галкина уверенно лидировала в гонке, однако она неожиданно потеряла первое место после временного исчезновения нескольких комиссий в Московском районе. В итоге в лидеры вышел представитель ЛДПР Андрей Малков.