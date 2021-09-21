В Москве за двое суток выпало более 40% месячной нормы осадков

Для сентября норма составляет 65 мм, — сообщили Интерфаксу в столичном Метеобюро. Там отметили, что рекорд, установленный 20 сентября 1946 года не был побит — тогда выпало 18,2 мм осадков, а вчера только 18.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что продолжительные дожди в Центральном федеральном округе связаны с южным циклоном, который пришел от Черного моря.

По прогнозу синоптиков, завтра и послезавтра интенсивность дождей в Москве существенно снизится, однако до коцна неделди будет сыро и пасмурно.

