Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к развязыванию новой «холодной войны» и расколу мира. США продолжат поддерживать друзей и союзников в противостоянии экономическому давлению, дезинформации и попыткам более сильных стран силой изменить территории более слабых. ОБ этом глава Белого дома заявил на сессии Генассамблеи ООН. Он отметил, что Вашингтон готов к взаимодействию с любыми странами даже при наличии серьезных разногласий, поскольку от отсутствия совместных решений страдают все.
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