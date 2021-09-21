У здания Горизбиркома Петербурга задержали кандидата в заксобрание Ольгу Галкину

Она вышла на пикет против нарушений при подсчете голосов, — сообщает интернет-издание Медиазона.
Кроме того, полиция увела еще несколько человек и потребовала журналистов без масок уйти, а всех собравшихся разойтись.
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Она вышла на пикет против нарушений при подсчете голосов, — сообщает интернет-издание Медиазона.
Кроме того, полиция увела еще несколько человек и потребовала журналистов без масок уйти, а всех собравшихся разойтись.
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