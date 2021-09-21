Пермскому стрелку, по данным телеграм-канала Shot, ампутировали ногу

По предварительной информации — по колено. Он еще не приходил в сознание, его состояние оценивается как крайне тяжелое. В свою очередь, телеграм-канал «База» пишет, что врачи считают, что жизни Тимура Бекмансурова ничего не угрожает. Однако они не исключают возможного отказа почек из-за множественных тяжелых травм, — говорится в публикации.

Накануне студент 1 курса Пермского госуниверситета устроил стрельбу в вузе. Погибли 6 человек, свыше 20 пострадали. Сам стрелок был ранен при задержании.

Сегодня в Пермском крае объявлен траур по погибшим.