Артем Дзюба отказался принять приглашение сыграть в сборной России

Артем Дзюба сообщил телеканалу «Матч ТВ», что пока не набрал оптимальную форму после предыдущего сезона, результат которого он назвал неудачным. Спортсмен подчеркнул, что все это сказалось на его физическом и эмоциональном состоянии. По словам Дзюбы, в разговоре с тренером сборной России Валерием Карпиным он отметил, что занимать чье-то место перед важными играми считает неправильным. Карпин ранее не стал приглашать Дзюбу на матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу, хотя спортсмен с 2018 года был капитаном сборной. Дзюба пропустил сентябрьские матчи против Хорватии, Кипра и Мальты. Он оказался в расширенном составе сборной на предстоящие матчи против Словакии и Словении. Свое решение отказаться от приглашения Дзюба назвал относящимся только к текущей ситуации. Он подчеркнул, что не собирается приостанавливать свою карьеру в составе российской сборной. Валерий Карпин возглавил ее в июле. По данным СМИ, между ним и Дзюбой натянутые отношения. Спортсмен якобы говорил, что испытывает к Карпину неприязнь.

Тренер российской сборной в начале августа, комментируя возможный конфликт с Дзюбой, говорил, что это все уже не имеет значения, а в сборной будет тот, кто ей полезен.