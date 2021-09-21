В нескольких российских регионах вновь ужесточили коронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости

Так, в Башкирии до 1 ноября запретили участие зрителей в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях в закрытых помещениях. В Тюменской области введенные на прошлой неделе ограничения также коснулись спортивных мероприятий, однако оказались мягче. Общее количество зрителей ограничили тысячью человек, однако их количество не может превышать половины от вместимости стадиона. Пока ограничения введены до 26 сентября.

В Ленинградской области накануне администрация региона запретила посещение социальных учреждений с круглосуточным пребыванием, таких, как дома престарелых, всем, кроме близких родственников. Новые ограничения также допустили власти Ульяновской области.

В России за минувшие сутки зарегистрировано свыше 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Количество ковид-смертей оказалось рекордным с конца августа — 812.