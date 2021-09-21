Горизбирком Петербурга в эти минуты оглашает официальные результаты петербургских выборов

Однако ряд кандидатов до сих пор не согласны с тем, как подсчитали их голоса. В их числе один из самых известных оппозиционных депутатов Борис Вишневский.

По второму округу победу в выборах в Заксобрание одержал председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Действующий депутат Борис Вишневский стал вторым. Он ранее сообщил, что победу у него «украли» и пообещал обжаловать итоги выборов в суде. Вишневский проходит в Заксобрание по списку «Яблока», но партия лишилась дополнительного мандата. Не признал итоги выборов кандидат от «Партии роста» Павел Швец. Он утверждает, что бюллетени в сейф-пакетах подменили, но сделали это тайно и наблюдатели процесс не зафиксировали. Даже явные лидеры гонки опасаются за итоги выборов. Об этом «Эху» рассказал Михаил Амосов, которому сегдня звонил глава администрации Калининского района и предлагал тому сняться с выборов. До последннего момента оставалась неизвестной судьба голосования по 14 однномандатному округу в Калиниском районе, где кандидату от Единой России противостоял кандидат от КПРФ Алексей Зинчук.

Кандидаты не признают итоги выборов и в Государственную думу. В своей победе уверена противостоявшая единороссу Александру Тетердинко Надежда Тихонова.

Официально данные горизбирком не предоставлял. Они были доступны только в системе ГАС выборы.

Первое заседание седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга состоится 29 сентября. Однако пока состав нового созыва до конца не определили.