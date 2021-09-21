Президент США Джо Байден призвал не верить утверждениям о том, что эра демократии в мире подошла к концу. «Ее следы можно найти абсолютно везде», даже в странах, где, по мнению США, демократические свободы нарушаются, — сказал глава Белого дома, выступая на Генассамблее ООН. Он отметил, что демократия живет в активистах, журналистах, борцах за права человека, а также в демонстрантах. В качестве примера Байден привел Белоруссию.

