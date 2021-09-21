Суд обязал газету «Собеседник» опровергнуть публикацию о горнолыжном курорте, на который приезжал президент

Арбитражный суд Москвы обязал газету «Собеседник» опровергнуть публикацию о горнолыжном курорте, на который приезжал президент. Речь идет о статье «Путину накрыли «Лунную поляну»: персональный курорт обошелся России примерно в 50 млрд». Суд частично удовлетворил иск «Роснефти», которая требовала взыскать с редакции и журналиста Олега Ролдугина 500 миллионов рублей и удалить шесть «спорных фрагментов», сообщили «Медиазоне» в Центре защиты прав СМИ.

Материал Ролдугина вышел в марте этого года. В нем говорилось о горнолыжном курорте в Адыгее, где отдыхал президент Владимир Путин. Как писало издание, курорт строился по заказу «Роснефти». Сейчас статья удалена.

