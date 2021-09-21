Мэр Москвы Сергей Собянин переименовал парк «Садовники» на юге столицы в «Парк имени Юрия Лужкова»

Власти объяснили своё решение заслугами градоначальника перед Москвой.

Парк имени Лужкова — бывший парк «Садовники» — находится неподалёку от музея-заповедника Коломенское. Он сравнительно небольшой: вдоль аллеи можно пройти за 20 минут. Но, как говорят местные жители, обладает определенной историей. Об изменениях в названии пока говорит только свежая небольшая табличка, установленная у главного входа неподалёку от больших букв «Садовники». В одной из частей парка расположен так называемый «Рижский сад»: его в середине 2000-х разбили, стилизовав под узкие и извилистые улочки Старой Риги.

Даже в обеденное время в нем можно встретить посетителей: пожилых людей, родителей с детьми или учеников располагавшегося неподалёку колледжа. Впрочем, к тому, что они теперь гуляют не по парку «Садовники», а по парку имени Лужкова, практически все из них отнеслись отрицательно. Для многих, как, например, для местной жительницы, назвавшей себя профессором с 30-летним стажем, эта новость стала неожиданной.

Студенты располагающегося поблизости колледжа, как правило, говорят, что им не принципиально, гулять ли в «Садовниках» или в парке Лужкова, при этом о самом бывшем мэре многие из них даже не слышали.

Юрий Лужков руководил Москвой на протяжении 18 лет. Зимой 2019 года его не стало. Сегодня Лужкову исполнилось бы 85 лет.