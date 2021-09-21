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18:26, 21 сентября 2021

В Пермском крае сегодня объявлен траур по погибшим в результате стрельбы в Пермском государственном университете

Накануне утром нападение на свой вуз совершил студент-первокурсник юридического факультета. Он из ружья расстрелял 6 человек, пострадали в результате нападения еще 20. Сегодня скорбит соболезнует вместе с родными и близким жертв трагедии.

В Пермском крае сегодня объявлен траур по погибшим в результате нападения в Пермском классическом университете. Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия и теле-радиопередачи. У входа в ВУЗ, где разыгралась страшная трагедия, появился временный мемориал. Со вчерашнего дня пермяки несут к нему цветы и зажигают свечи у входа в кампус.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Правительство РФ окажет финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Размер единовременных компенсаций составит от 200 тыс. до 1 млн руб. Материальную помощь людям направят и из средств резервного фонда Пермского края. По 100 тыс. руб. будет выплачено тем, кто получил травмы, раненым в результате стрельбы направят по 500 тыс. руб., семьям погибших – по 1 млн руб.

7 пострадавших при стрельбе в Пермском университете сегодня доставлены в Москву для дальнейшего лечения. Раненых сопровождали медики отряда Центроспас МЧС и Федерального центра медицины катастроф. Из аэропорта пациентов направили в ведущие федеральные центры Минздрава России. Врачи отмечают, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, но перенесли перелет нормально, без ухудшения.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также дал поручение помочь родным пострадавших, эвакуированных в федеральные медцентры. «Если родственники хотят быть ближе с пациентами в период лечения, надо оказать им необходимое содействие. В том числе следует обеспечить условия для проживания в Москве» — подчеркнул глава края.
Еще 12 пострадавших 20 сентября в университете продолжают лечение в стационарах столицы Прикамья, имеется все необходимое. Для оказания медицинской помощи непосредственно после ЧП было задействовано 28 бригад скорой медицинской помощи, включая 6 специализированных реанимационных бригад и две бригады из центра медицины катастроф.

18-летнему Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном университете, уже провели две операции, ему было сделано переливание крови. Он остается в тяжелом состоянии, врачам не удается его стабилизировать. Нападавший, напомню, был тяжелоранен при задержании.

В связи с ЧП в Пермском науцно-исследовательском университете до конца недели отменены очные пары и еще два высших учебных заведения в краевой столице в университете перешли на дистанционный режим обучения.

С сегодняшнего дня в кампусах университета открылись кабинеты экстренной психологической индивидуальной помощи студентам. Следственные действия продолжаются, те кто проживают в общежитиях на территориии ВУЗа пока не могут покинуть ее пределы. Им предоставлено бесплатное питание в университетской столовой.

Сегодня состоялось совещание ректоров пермских вузов, его провел министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков при участии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Перед началом заседания была объявлена минута молчания в память о погибших.


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