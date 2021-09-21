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18:19, 21 сентября 2021

Правительство России одобрило проект бюджета на ближайшие годы

Он будет внесен в Госдуму до 1 октября. Президент России Владимир Путин сказал, что принятие основного финансового документа для нового состава Думы будет первостепенной задачей. По словам Путина, российская экономика преодолела спад, вызванный коронавирусом.



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