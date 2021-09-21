Он будет внесен в Госдуму до 1 октября. Президент России Владимир Путин сказал, что принятие основного финансового документа для нового состава Думы будет первостепенной задачей. По словам Путина, российская экономика преодолела спад, вызванный коронавирусом.
Правительство России одобрило проект бюджета на ближайшие годы
Он будет внесен в Госдуму до 1 октября. Президент России Владимир Путин сказал, что принятие основного финансового документа для нового состава Думы будет первостепенной задачей. По словам Путина, российская экономика преодолела спад, вызванный коронавирусом.