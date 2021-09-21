Сенатор Андрей Климов: Российские власти смогли предотвратить вмешательство в выборы

Российские власти смогли предотвратить вмешательство в выборы. Об этом на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета сказал сенатор Андрей Климов. Климов отметил, что после удаления компаниями Google и Apple приложения «Навальный», сенаторы, как он выразился, оценили их желание уважать российское законодательство.



Член комиссии по суверенитету Владимир Джабаров заявил, что зарубежные фонды стали основой для дискредитации российских выборов. Джабаров добавил, что в Чехии, Германии и Швеции уже ведется подготовка по дискредитации президентских выборов в России в 24-м году.

Некоторые наблюдатели и члены избиркомов могли быть частью внешнего вмешательства в выборы, — сказал член ЦИКа Игорь Борисов.

К моменту начала выборов в России количество негативных публикаций о голосовании в зарубежных СМИ выросло в 10 раз, — отметил он.

Напомним, — голосование проводилось в России в течение трех дней. В нескольких регионах можно было голосовать электронно.