Британские власти выдвинули обвинения в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери еще одному россиянину

Британские власти официально выдвинули обвинения в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери еще одному россиянину. В связи с этим в МИД Великобритании был вызван российский посол. Эта тема главная в британских СМИ.

Россиянин Денис Сергеев стал третьим подозреваемым в дело об отравлении Скрипалей, которое случилось несколько лет назад в британском Солсбери. Как пишет газета The Telegraph, по версии местных властей, он был вместе с Александром Петровым и Русланом Бошировым в течение нескольких дней, когда случилась попытка убийства. При этом, в статье говорится, что Денис Сергеев был не просто участником команды отравителей, а её координатором. А в королевство он прибыл под вымышленным именем Сергея Федотова. Телекомпания Sky News показывала кадры, на которых россиянин проходит через турникеты и его фото со станции метро в аэропорту Хитроу.

Однако, в данном случае, как отмечает газета The Guardian, этот человек не жил в одном отеле с Бошировым и Петровым, и в его комнате не было обнаружено следов яда «Новичок».

Британская ВВС называет Сергеева генерал-майором разведки, выпускником Российской военной дипломатической академии и влиятельным членом спецгруппы в главном разведывательном управлении; Эта структура, по сообщению корпорации, занимается вопросами саботажа, подрывной деятельности, а также ликвидацией неугодных. По сведениям ВВС, Сергеев может иметь отношение к отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который также стал жертвой «Новичка». По некоторым данным, Сергеев был замешан ещё в нескольких операциях под прикрытием, которые реализовывали российские спецслужбы — в том числе, в попытке переворота в Черногории 5 лет назад.

Британские власти объявили Сергеева в розыск, но при этом не стали требовать от России его экстрадиции; так как Конституция страны это запрещает.

Напомню, бывшего сотрудника российских спецслужб и двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь попытались отравить в 2018 году. Медикам удалось их спасти. При этом, были и случайные пострадавшие, которые по стечению обстоятельств получили дозу яда Новичок. Одна из них — британка Дон Стержес в результате отравления скончалась.

Британский премьер Борис Джонсон сегодня заявил, что все подозреваемые должны предстать перед судом. В интервью телеканалу Скай Ньюз он сказал, что Россия уже заплатила высокую цену, столкнувшись с крупнейшей в истории высылкой дипломатов в ответ на отравление Скрипалей.

Главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов сказал «Эху Москвы», что над отравлением Скрипалей работала целая команда. Роман Доброхотов считает, что полиция Великобритании долго не предъявляла официальных обвинений новому фигуранту, потому что требовалось время на проверку фактов.

Напомним, — российские власти считают издание «Инсайдер» иностранным агентом.



Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя сообщения из Лондона сегодня сказала, что от совместного расследования дела Скрипалей отказывается именно британская сторона. Захарова подчеркнула, что Москва будет требовать от Лондона исчерпывающей информации по делу Скрипалей.



В МИД сегодня резко отреагировали и на решение ЕСПЧ по делу об отравлении Александра Литвиненко. В Страсбурге ответственность за убийство бывшего сотрудника ФСБ возложили на Россию. О самом постановлении и ответе Москвы – Константин Мирошников.

Европейский суд по правам человека частично удовлетворил жалобу вдовы Литвиненко Марины. Он обязал российские власти выплатить ей 100 тысяч евро в качестве моральной компенсации и возместить судебные издержки. В Страсбурге пришли к выводу, что Москва не провела должно расследования отравления и не опровергла выводы британского правосудия, а экс-сотрудник ФСО депутат Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун в 2006 году действовали в Лондоне в качестве российских агентов. Луговой уже назвал решение суда незаконным и политически ангажированным.

Луговому сегодня вторит и российский МИД, называя выводы ЕСПЧ «более чем сомнительными с правовой точки зрения» и Кремль, где говорят о голословности обвинений со стороны Европы.

Александр Литвиненко бежал из России в 2000 году на фоне уголовного преследования. Экс-сотрудник ФСБ получил убежище в Великобритании и активно критиковал из Лондона Владимира Путина. В 2006 году он стал жертвой отравления. Следствие установило, что убийцы воспользовались радиоактивным полонием, который нельзя получить в частном порядке. Луговой и Ковтун обвинения в свой адрес отрицают.

Журналист Олег Кашин сказал в эфире «Эха Москвы», что многие россияне не верят в те обвинения, которые выдвигают в адрес российских силовиков другие государства или международные структуры. Олег Кашин напомнил, что многие не верят в причастность российских спецслужб к отравлению политика Алексея Навального.

Политолог Алексей Малашенко считает, что развитие дела Скрипалей станет поводом для ухудшения отношений Москвы и Лондона. Алексей Малашенко добавил, что отравления в Великобритании доказать сложно.