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Эксклюзив Эха 17:56, 21 сентября 2021

Алексей Малашенко: Дело Скрипалей будет использовано как повод для ухудшения отношений между Россией и Великобританией

Дело об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери будет использовано как повод для ухудшения отношений между Россией и Великобританией. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Алексей Малашенко.

«Эта история с третьим появившимся никак не отразится, потому что есть тренд на ухудшение. Какой-то был нужен повод для России, потому что она себя чувствует очень обиженной, комплекс неполноценности. Это никак принципиально не повлияет на отношения между Англией и Россией, между Россией и Западом, никто правды не докажет абсолютной, никто не признает и чужую правду. Я считаю, что это достаточно мелкий эпизод, он полностью входит в тренд. Доказать невозможно ни тем, ни этим, но зато лишний повод для взаимных обвинений. Это отражает общее состояние, которое мы сейчас наблюдаем в отношениях между Россией и Европой, и Америкой», — сказал он.

В МИД Великобритании вызван российский посол в связи с обвинениями еще одного россиянина по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери. Ни МИД России, ни Кремль официально пока никак не отреагировали на вызов советника-посланника посольства России в Великобритании Ивана Володина, а только подтвердили, что причиной стали новые данные, выявленные в ходе расследования отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В деле трехлетней давности появился третий отравитель. Это россиянин Денис Сергеев, скрывающийся под псевдонимом Сергей Федоров. Следствие считает его сотрудником российской разведки, который координировал действия других агентов на месте. Он приземлился в аэропорту в Хитроу в начале марта 2018 года, а улетел спустя несколько дней, уже после отравления Скрипалей. Его обвиняют в заговоре с целью убийства бывшего сотрудника ГРУ, покушении на его жизнь и жизнь его дочери, нанесении тяжких телесных повреждений и применении химического оружия.
Д.Сергеева в своем расследовании упоминала группа Bellingcat. Она утверждала, что он работает в ГРУ, но должность не уточнялась, отмечалось только то, что он руководил действиями отравителей.

Европейский суд ранее признал Россию ответственной за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти выводы сомнительными.


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