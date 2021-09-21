Роскомнадзор заблокировал страницу из книги о химии Всеволода Карножицкого, изданную в СССР в 1961 году

Отрывок про получение перекиси ацетона был опубликован на сайте «Химия и Химики». Суд Пермского края счел, что в нем есть «информация, содержащая инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств», которая «носит противоправный характер, поскольку подрывает безопасность государства». Внимание на это обратил общественный проект «Роскомсвобода». Он отмечает, что на книгу Карножицкого ссылается «Википедия» как на источник энциклопедической информации.
2021-09-21T17:33:02+03:00
2021-09-21T17:33:02+03:00
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17:33, 21 сентября 2021
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