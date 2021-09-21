Роскомнадзор заблокировал страницу из книги о химии Всеволода Карножицкого, изданную в СССР в 1961 году

Отрывок про получение перекиси ацетона был опубликован на сайте «Химия и Химики». Суд Пермского края счел, что в нем есть «информация, содержащая инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств», которая «носит противоправный характер, поскольку подрывает безопасность государства». Внимание на это обратил общественный проект «Роскомсвобода». Он отмечает, что на книгу Карножицкого ссылается «Википедия» как на источник энциклопедической информации.