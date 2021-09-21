На прошедших в России выборах половину от всех голосов, полученных «Единой Россией» сочли «аномальными»

Они были зафиксированы на участках с очень высокой явкой и очень большим перевесом в пользу партии власти.

Электоральный аналитик Сергей Шпилькин собрал данные по почти 100 тысячам участков и на их основе составил два графика, которые опубликовал в Фейсбуке. На первом показана зависимость итогов голосования от явки. Из диаграммы следует, что на участках с явкой около 40% пропорция между голосами за разные партии не сильно меняется, однако на более популярных пунктах голосования результат «Единой России» стремительно взлетает. Самый большой разрыв – там, где явка составила порядка 95%. Это результаты электронного голосования в Москве. По подсчетам Шпилькина, «аномальных голосов» почти 14 миллионов из порядка 28, которые отдали за партию власти в рамках проанализированных данных.

Есть и второй график, на котором отдельно отмечены результаты «Единой России» и ее ближайшего преследователя КПРФ в зависимости от явки по участкам. Судя по этим выкладкам, реально они оказались очень близки, получив примерно по 30%.

По данным Центризбиркома, «Единая Россия» на выборах получила почти 50% голосов, КПРФ – почти 19%.