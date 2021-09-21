Лондон хочет, чтобы Москва выдала подозреваемых по делу Скрипалей

Материалы по теме Эксклюзив Эха В The Insider* считают, что отравителей Скрипалей было больше трех Британия подтвердила данные The Insider* и Bellingcat о третьем отравителе Скрипалей…

Они должны предстать перед правосудием, заявил телеканалу «Скай ньюс» глава британского правительства Борис Джонсон. Он подтвердил, что удалось идентифицировать еще одного подозреваемого по данному делу. Этого человека зовут Денис Сергеев. Ранее сегодня это имя назвала полиция Великобритании. Он скрывается под псевдонимом «Сергей Федотов» и, по мнению Скотланд Ярда, связан с российской военной разведкой.

Ранее власти Великобритании подозревали в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года россиян, которые въехали на территорию страны под именами «Александр Петров» и «Руслан Боширов». Как выяснили журналисты изданий Bellingcat и The Insider, их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, они штатные сотрудники ГРУ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сегодня заявила, что Великобритания использует дело Скрипалей для давления на Россию, подогревает русофобию.