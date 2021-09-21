Грузовой Boeing-747 авиакомпании Air Bridge Cargo, вылетевший из Красноярска в Лейпциг, вернулся в аэропорт вылета

Грузовой самолет Boeing-747 авиакомпании Air Bridge Cargo, вылетевший из Красноярска в Лейпциг, вернулся в аэропорт вылета. Он запросил техническую посадку, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Там отметили, что борт уже приземлился, с ним все хорошо. По словам собеседника агентства, перед посадкой самолет вырабатывал топливо. Причины случившегося в пресс-службе аэропорта не комментируют.