Томский кандидат от ЛДПР Диденко обошел единоросса Леонтьева после подсчета голосов россиян в Лондоне и Париже

Томский кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко обошел единоросса Илью Леонтьева после подсчета голосов россиян в Лондоне и Париже. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. В общей сложности после обработки 100% протоколов Диденко получил 22,3% голосов, Леонтьев — 21,9%. То, что на исход голосования повлияли именно живущие за рубежом россияне, подтвердил агентству «Томск» представитель регионального избиркома. К 181-му округу, по которому балотировался Диденко, относятся десять участков за пределами России — в Великобритании, Франции и Литве.

Всего, по данным Центризбиркома, за «Единую Россию» проголосовало почти 50% избирателей, около 19% — за КПРФ, примерно по 7,5% — за ЛДПР и «Справедливую Россию». 5% барьер также преодолела партия «Новые люди».

Власти в ближайшее время усилят давление на оппозицию. Так считает политолог Аббас Галлямов. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». Аббас Галлямов также прогнозирует, что власти будут всеми способами ограничивать свободу маневра КПРФ.