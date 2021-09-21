Студентов пермского университета перестали выпускать из общежитий после вчерашней стрельбы

Двое учащихся рассказали «Русской службе Би-би-си», что им пришлось получать специальный пропуск, чтобы покинуть территорию вуза. По их словам, многим отказались выдать пропуска, за сутки их получили лишь несколько человек. На территории вуза, говорят студенты, продолжают работать следователи. Территория огорожена, на выходах стоят полицейские в касках и бронежилетах. Президент университета Владимир Маланин сказал, что ограничения ввел Следственный комитет, они распространяются только на людей, живущих в двух общежитиях на территории учебного заведения. Когда закончатся следственные действия, пока неизвестно.

Накануне утром первокурсник Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в университете. Погибли шесть человек, ранены более 20.