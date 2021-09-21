В The Insider* считают, что отравителей Скрипалей было больше трех

Британия подтвердила данные The Insider* и Bellingcat о третьем отравителе Скрипалей. Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что отравителей на самом деле была целая команда.

«Я думаю, что это только часть команды. Судя по тому, что мы видим по поездкам этих грушников, на самом деле команда была гораздо больше. Я думаю, что она могла включать в себя около 10 человек. По крайней мере в отравлении Гебрева мы видели и установили конкретно имена семи грушников. Здесь мы также видим, что участвовало больше, чем три. Три — это те, про которых мы можем доказать, что они были непосредственно в Британии и точно участвовали в момент отравления», — сказал он.

Р.Доброхотов напомнил, что о том в Солсбери действовали трое отравителя, о чем The Insider* уже писал два года назад в своем расследовании.

«И мы удивились, что только сейчас британская полиция официально подтверждает наши данные. Как я понял из первых двух отравителей Мишкина и Чепигу, в том числе и под реальными именами, в Скотланд-Ярде вычислили еще до того, как это сделал The Insider* и Bellingcat», — отметил он.

Очевидно, предположил журналист, полиции Великобритании понадобилось время, чтобы проверить факты. «Третьего отравителя — Дениса Сергеева, он же Сергей Федотов, о его существовании они узнали только из нашего текста. Возможно с этим и была связана задержка, то есть они перепроверяли через свои данные и источники верность нашего расследования. Остается только порадоваться, что они пришли к тем же самым выводам», — отметил он.

Р.Доброхотов добавил, что все подробности расследования и выяснения третьей фамилии отравителей — Дениса Сергеева (Сергея Федотова) можно прочитать в расследовании The Insider* и Bellingcat.

Британская полиция также впервые официально подтвердила, что настоящие имена «Петрова» и «Боширова» — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Она утверждает, что теперь у нее достаточно доказательств, чтобы заявить: эти трое россиян действовали как одна команда и несколько раз встречались в Лондоне.

*— Власти РФ считают иностранным агентом