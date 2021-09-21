Соответствующее постановление подписал нынешний глава города Сергей Собянин. В мэрии подчеркивают, что это сделано по просьбе Фонда Юрия Лужкова. Он возьмет на себя часть забот по благоустройству парка.
Парк «Садовники» на проспекте Андропова в Москве теперь официально будет носить имя бывшего мэра Юрия Лужкова
Соответствующее постановление подписал нынешний глава города Сергей Собянин. В мэрии подчеркивают, что это сделано по просьбе Фонда Юрия Лужкова. Он возьмет на себя часть забот по благоустройству парка.