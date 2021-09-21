Владимир Путин сказал, что в ближайшие месяцы важнейший задачей нового состава Думы станет принятие бюджета

Все приоритеты обязательно должны быть отражены в законе о бюджете на ближайшие три года, отметил президент. Российская экономика восстановилась, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, спад, вызванный коронавирусом преодолен, добавил Путин.
2021-09-21T16:07:28+03:00
2021-09-21T16:07:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:07, 21 сентября 2021
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