В МИД Великобритании вызван российский посол

Это связано с обвинениями еще одного россиянина по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери.

Ни министерство иностранных дел России, ни Кремль официально пока никак не отреагировали на вызов советника-посланника посольства России в Великобритании Ивана Володина, а только подтвердили, что причиной стали новые данные, выявленные в ходе расследования отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В деле трехлетней давности появился третий отравитель. Это россиянин Денис Сергеев, скрывающийся под псевдонимом Сергей Федоров. Следствие считает его сотрудником российской разведки, который координировал действия других агентов на месте. Он приземлился в аэропорту в Хитроу в начале марта 2018 года, а улетел спустя несколько дней, уже после отравления Скрипалей. Его обвиняют в заговоре с целью убийства бывшего сотрудника ГРУ, покушении на его жизнь и жизнь его дочери, нанесении тяжких телесных повреждений и применении химического оружия.

Сергеева в своем расследовании упоминала группа Bellingcat. Она утверждала, что он работает в ГРУ, но должность не уточнялась, отмечалось только то, что он руководил действиями отравителей.

Европейский суд ранее признал Россию ответственной за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти выводы сомнительными.