Матч ТВ: Дзюба отказался от игры за сборную

Нападающий Артем Дзюба отказался играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу. Комментарий 33-летнего нападающего приводит телеканал «Матч ТВ».

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России. Дзюба впервые был вызван в расположение национальной команды с момента назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

«Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100 но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной», — сказал Дзюба.