Просроченные долги россиян по кредитам превысили один триллион рублей, — сообщает газета РБК, ссылаясь на данные Банка России. За месяц проблемные долги выросли на 10 миллиардов.

Центральный банк наблюдает рост выдачи ссуд заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки — тем, кто уже тратит на платежи по кредитам более 80% своего ежемесячного дохода.