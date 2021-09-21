Москва сожалеет, что Турция не признает итоги выборов в Госдуму в Крыму

Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков
Ранее МИД Турции заявил, что выборы в Крыму не могут иметь юридической силы.
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Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков
Ранее МИД Турции заявил, что выборы в Крыму не могут иметь юридической силы.
Электронное голосование спасло провластных кандидатов в думу от поражения в 8 из 15 московских одномандатных округах Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сказал, что подведение итогов онлайн-голосования в Москве задержалось из-за активности избирателей…