В Великобритании впервые официально названо имя третьего подозреваемого по делу об отравлении Скрипаля

В Великобритании впервые официально названо имя третьего подозреваемого по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Полиция утверждает, что это Денис Сергеев, который скрывается под псевдонимом Сергей Федотов.

По данным следствия, именно он координировал действия двух других сотрудников российских спецслужб, которые отравили ядом «Новичок» Скрипалей.

Сегодня в британский МИД был вызван российский посол. В Москве ситуацию пока не прокомментировали.