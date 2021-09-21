МОК обещает опубликовать рекомендации по допуску трансгендеров к Играм после зимней Олимпиады в Пекине

Международный олимпийский комитет обещает опубликовать рекомендации по допуску трансгендеров к Играм после зимней Олимпиады в Пекине, которая должна состояться в следующем году. Предполагается, что для разных видов спорта будут свои критерии. Публикация рекомендаций была отложена из-за большого количества противоречивых мнений. Сейчас МОК готов разрешить трансгендерным женщинам участвовать в женских видах спорта, если уровень тестостерона у них будет снижаться в течение 12-ти месяцев.