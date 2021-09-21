В петербургских больницах осталось менее тысячи свободных коек для пациентов с коронавирусом

В то же время медики, судя по официальным данным, выявляют всё больше новых случаев инфекции.

Количество положительных тестов на КОВИД-19 в Петербурге растёт на протяжении трёх недель. В будние дни число новых больных с коронавирусом превысило 1800 человек. Столько же фиксировали во время подъёма заболеваемости в середине августа. Количество смертей от КОВИД-19 за последние сутки повторило максимум середины месяца. В то же время по данным Смольного, из пяти тысяч трёхсот инфекционных коек свободны только 940. Это число продолжает сокращаться. В больницы за минувшие сутки доставили более двухсот пациентов, а выписали менее семидесяти. Для того, чтобы увеличить количество мест, на прошлой неделе Смольный вновь начал направлять больных в пансионат «Заря». Тогда же на дистанционную учёбу из-за болезни перевели классы почти в двух десятках петербургских школ. На занятия не приходят около тысячи детей.

Всего за время эпидемии по официальным данным в Петербурге от коронавируса умерли более 21 тысячи человек.