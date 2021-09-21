В России за сутки от последствий коронавируса скончались 812 человек

Это утверждают в оперативном штабе. Это максимальное значение за этот месяц и одно из самых больших за всю пандемию. Самое больше число летальных исходов, 820, было зафиксировано 26-го августа. При этом новых случаев заражения в стране за день более 19-ти тысяч. На Москву приходится чуть менее 2-х тысяч.
2021-09-21T15:03:50+03:00
2021-09-21T15:03:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 21 сентября 2021
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