Британская полиция назвала третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Это россиянин, скрывающийся под псевдонимом Сергей Федотов

Настоящее имя подозреваемого Денис Сергеев, он работает на российскую разведку – сообщается в Твиттере полиции Лондона. Правоохранители публикуют его портрет и снимок, сделанный, судя по всему камерой наблюдения в аэропорту. Сергеев приземлился в Хитроу 2 марта, а улетел 4 – в день отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Предполагаемого сотрудника спецслужбы обвиняют в заговоре с целю убийства, покушении на жизнь, нанесении тяжких повреждений, а также хранении и применении химического оружия. Как отмечает телеканал ВВС, официальные обвинения прокуратура сможет предъявить только после задержания.

Сергеев ранее фигурировал в расследовании группы Bellingcat, которая утверждала, что он высокопоставленный офицер ГРУ, хотя и не называла его роль в спецоперации. ВВС же утверждало, что он руководил действиями отравителей Мишкина и Чепиги, известных под псевдонимами Петров и Боширов.

В связи с новыми обвинениями в британский МИД вызвали российского посла.