Решение ЕСПЧ по убийству Литвиненко депутат Луговой считает политически ангажированным

МОСКВА. 21 сентября. ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Александра Литвиненко на Россию. Это решение депутат Госдумы Андрей Луговой считает политически ангажированным. Об этом он высказался «Эху Москвы».

«Решение ЕСПЧ его как неправосудным, как незаконным точно нельзя назвать. Я бы его назвал весьма глупым. Непонятно, на каком основании они принимали решение. Я считаю это политически ангажированным решением, не имеющим ничего общего с законностью. Поэтому отношусь к этому решению очень скептически и считаю его максимально идиотским и подрывающим репутацию Европейского суда по правам человека», — сказал он.

А.Луговой назвал главный аргумент в решении ЕСПЧ ложью, что Россия не провела должного расследования по этому убийству.

«Российская прокуратура и СК делали все, чтобы установить истину. Я обращаю внимание, что ни на один запрос российской Генпрокуратуры правосудие Лондона так и не ответило. Хотя на запросы британских коллег российская правоохранительная система отвечала. Я напомню, что в ноябре месяце 2006 года группа британских специалистов прилетала в Москву, со мной они встречались и взяли показания. При этом само британское правосудие всячески препятствовало объективному расследованию», — сказал он.