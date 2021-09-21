Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил имя бывшего градоначальника Юрия Лужкова парку «Садовники», который расположен на проспекте Андропова. В сообщении мэрии говорится, что это сделано по просьбе Фонда Юрия Лужкова. Инициаторы обращения возьмут на себя часть забот по благоустройству парка.
Сегодня бывшему мэру исполнилось бы 85 лет.
Собянин присвоил имя бывшего градоначальника Лужкова парку «Садовники», который расположен на проспекте Андропова
Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил имя бывшего градоначальника Юрия Лужкова парку «Садовники», который расположен на проспекте Андропова. В сообщении мэрии говорится, что это сделано по просьбе Фонда Юрия Лужкова. Инициаторы обращения возьмут на себя часть забот по благоустройству парка.