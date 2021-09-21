Собянин присвоил имя бывшего градоначальника Лужкова парку «Садовники», который расположен на проспекте Андропова

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил имя бывшего градоначальника Юрия Лужкова парку «Садовники», который расположен на проспекте Андропова. В сообщении мэрии говорится, что это сделано по просьбе Фонда Юрия Лужкова. Инициаторы обращения возьмут на себя часть забот по благоустройству парка.

Сегодня бывшему мэру исполнилось бы 85 лет.