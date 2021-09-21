В МИД Великобритании вызван посол России

Это связано с обвинением, которое предъявлено еще одному россиянину по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона. Сегодня британская полиция заочно обвинила в причастности к покушению Дениса Сергеева. Следователи утверждают, что он координировал действия двух других россиян, которые применили яд «Новичок» против Скрипаля.