В МИД Великобритании вызван посол России

Это связано с обвинением, которое предъявлено еще одному россиянину по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона. Сегодня британская полиция заочно обвинила в причастности к покушению Дениса Сергеева. Следователи утверждают, что он координировал действия двух других россиян, которые применили яд «Новичок» против Скрипаля.
2021-09-21T14:34:30+03:00
2021-09-21T14:34:30+03:00
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14:34, 21 сентября 2021
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