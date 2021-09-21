Москва надеется, что Турция изменит свою позицию по признанию Крыма

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле считают неприемлемым заявление Анкары о непризнании выборов в Госдуму, прошедших на полуострове. Он напомнил, что позиции России и Турции по теме Крыма расходятся диаметрально. При этом Анкара остается партнером Москвы.