Москва надеется, что Турция изменит свою позицию по признанию Крыма

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле считают неприемлемым заявление Анкары о непризнании выборов в Госдуму, прошедших на полуострове. Он напомнил, что позиции России и Турции по теме Крыма расходятся диаметрально. При этом Анкара остается партнером Москвы.
2021-09-21T14:34:02+03:00
2021-09-21T14:38:14+03:00
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14:34, 21 сентября 2021
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