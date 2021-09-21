Датского премьер-министра допросят по делу об уничтожении зараженных коронавирусом норок

Как сообщают сегодня местные СМИ, помимо Метте Фредериксен на вопросы специальной комиссии будут отвечать и другие члены правительства. Составлен список из более чем 60-ти свидетелей. Решение об уничтожении норок на фермах из-за опасности заражения людей было принято в ноябре минувшего года. Оно обошлось Дании более чем в 90 миллионов долларов.