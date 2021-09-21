Датского премьер-министра допросят по делу об уничтожении зараженных коронавирусом норок

Как сообщают сегодня местные СМИ, помимо Метте Фредериксен на вопросы специальной комиссии будут отвечать и другие члены правительства. Составлен список из более чем 60-ти свидетелей. Решение об уничтожении норок на фермах из-за опасности заражения людей было принято в ноябре минувшего года. Оно обошлось Дании более чем в 90 миллионов долларов.
2021-09-21T14:33:37+03:00
2021-09-21T14:43:57+03:00
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14:33, 21 сентября 2021
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