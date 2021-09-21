Правительство РФ выделит в общей сложности 18,5 миллионов руб на компенсации семьям погибших и пострадавшим в Перми

Правительство России выделит в общей сложности 18,5 миллионов рублей на компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном университете. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Он утверждает, что власти оказывают необходимую помощь.

Сегодня в Пермском крае день траура. Жертвами стрельбы, которую устроил студент, стали 6 человек, около 30 пострадали.

Около вуза к стихийному мемориалу люди сегодня приносят цветы. Все говорят, что трагедия их глубоко потрясла.

Семеро пострадавших в результате стрельбы в Перми доставлены сегодня в Москву.