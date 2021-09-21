В Центризбиркоме обработали 100% протоколов на прошедших накануне выборах в Госдуму

По итогам выборов мандаты получат пять партий. Большинство голосов набрала «Единая Россия», на втором месте КПРФ. Из числа тех, кто ранее не входил в Госдуму, прошла партия «Новые люди».

При этом не везде процедура закончилась. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, на шести-семи участках в Петербурге следует отменить результаты из-за фальсификаций. Памфилова ждет инициативы от местного избиркома. Наблюдатели сообщали, что на некоторых участках в Питере до сих пор не опубликованы итоговые протоколы. В комиссиях это объясняют процедурными сложностями в связи с использованием на этих выборах сейф-пакетов для хранения бюллетеней и уверяют, что на итогах голосования это не скажется.

Остались вопросы и к выборам в Москве, где более чем в половине одномандатных округов изменились результаты: по итогам подсчетов голосов на участках лидировали оппозиционеры, но после объявления (с многочасовой задержкой) результатов электронного голосования везде были объявлены победителями провластные кандидаты

В Центризбиркоме окончательные результаты выборов подведут только в пятницу.

В Центризбиркоме подозревают некоторых наблюдателей и членов избиркомов в том, что они могли быть частью внешнего вмешательства в выборы. Об этом сказал член ЦИКа Игорь Борисов. Центризбирком обещает подвести окончательные результаты выборов не раньше пятницы.