По данным оперативного штаба, за сутки от коронавируса в России умерли 812 человек

наибольшее количество летальных исходов в Москве и Санкт-Петербурге. В целом по стране выявлено более 19-ти тысяч новых заболевших, в том числе около 2-х тысяч в Москве. О росте госпитализаций с коронавирусом сообщил губернатор Московской области.