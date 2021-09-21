По данным оперативного штаба, за сутки от коронавируса в России умерли 812 человек

наибольшее количество летальных исходов в Москве и Санкт-Петербурге. В целом по стране выявлено более 19-ти тысяч новых заболевших, в том числе около 2-х тысяч в Москве. О росте госпитализаций с коронавирусом сообщил губернатор Московской области.
2021-09-21T14:09:14+03:00
2021-09-21T14:25:43+03:00
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14:09, 21 сентября 2021
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