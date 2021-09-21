Сегодня в Пермском крае траур по погибшим в Пермском госуниверситете

Вчера утром там студент первого курса, 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов. Погибли шесть человек, 24 пострадали. Семеро тяжело раненых сегодня доставлены самолетом МЧС на лечение в Москву. Нападавший также ранен при задержании. СМИ сообщают, что он в больнице в тяжелом состоянии.

Очередное ЧП со стрельбой стало поводом для продолжений ужесточить оружейное законодательство. Однако эксперты уверены, что проблема не в законах, – пишет «Московский комсомолец».

Эксперты единодушны в том, что контролировать ограничения крайне тяжело. С этой целью придется наращивать репрессивный аппарат.