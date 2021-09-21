Британская прокуратура обвинила третьего россиянина в причастности к покушению на Скрипаля

Газета «Индепендент» сообщает, что британская прокуратура обвинила третьего россиянина в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери. По данным издания, это Денис Сергеев, сотрудник российских спецслужб. Британские следователи считают, что Сергеев координировал действия Александра Петрова и Руслана Боширова. Скотланд-ярд и британская прокуратура обвинили россиян в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества «Новичок». Выданы национальный и международный ордеры на арест. Сами Петров и Боширов отвергали обвинения. Они подтвердили, что посещали Солсбери, но с туристическими целями. Позже журналисты-расследователи выяснили, что под именами Боширов и Петров скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

