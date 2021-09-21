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14:03, 21 сентября 2021

ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко

Об этом говорится в постановлении суда по жалобе его вдовы Марины Литвиненко.
Согласно решению Европейского суда по правам человека, Россия стоит за отравлением полонием Александра Литвиненко, а само оно, как сообщает Би-Би-Си, было возможно одобрено президентом Владимиром Путиным. При этом, как обращает внимание британская газета The Guardian, в документе теперь чётко говорится о том, что никаких вопросов, домыслов и предположений в этой части уже нет — так как основной версией остаётся та, что бывшего сотрудника спецслужб убили именно Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которые действовали от имени российского государства.
В свою очередь, судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов выступил с особым мнением, в котором отметил, что нашёл в британском расследовании недостатки, которые вызывают сомнения в причастности указанных лиц к преступлению.
Издание The Telegraph также заметило в решении суда фразу о том, что Москва не смогла представить ни одного серьезного довода, который мог бы опровергнуть выводы властей Великобритании.
ЕСПЧ вынес решение по жалобе вдовы Литвиненко. Теперь Россия обязана выплатить ей компенсацию в размере 100 тысяч евро и оплатить судебные издержки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России голословными и сообщил, что Москва не будет исполнять это решение ЕСПЧ, передаёт РБК.

Иск в ЕСПЧ подавала вдова Марина Литвиненко. Ранее она говорила в эфире «Эха» о том, что виновных в этом преступлении необходимо привлечь к ответственности. ЕСПЧ обязал Россию выплатить Литвиненко компенсацию в размере 100 тысяч евро и оплатить судебные издержки.

Александр Литвиненко был отравлен в Лондоне в ноябре 2006 года. Он скончался в результате отравления радиоактивным веществом полонием-210.

К моменту своей смерти Литвиненко вместе с семьей 6 лет жил в Великобритании, куда эмигрировал после возбуждения в России уголовных дел. Он считался активным критиком действий президента Владимира Путина и обвинял власти в организации ряда терактов, в том числе во взрыве домов в 1999 году.

В день отравления бывший офицер ФСБ встречался в Лондоне с россиянами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, которые считались его деловыми партнерами. После этой встречи Литвиненко резко стало плохо, его срочно госпитализировали. Долгое время врачи подозревали отравление таллием, и лишь за день до его смерти медики пришли к выводу, что речь идет о полонии-210: его сложно найти и еще сложнее вывести из организма.

После долгого разбирательства Высокий суд Лондона пять лет назад назвал Лугового и Ковтуна исполнителями убийства Литвиненко. Суд также посчитал, что операция проводилась с одобрения Путина или тогдашнего директора ФСБ Николая Патрушева.

Обвинение против российских властей в причастности к убийству Литвиненко в свое время стало первым, в рамках которого говорилось о применении радиоактивных веществ.

Депутат Госдумы Андрей Луговой назвал решение ЕСПЧ по делу Литвиненко неправосудным и политически ангажированным. В Кремле решение ЕСПЧ считают голословным. Российские власти не будут к нему прислушиваться, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста «Эха» Максима Курникова.



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