Власти Харбина отменили массовые мероприятия в городе после выявления одного случая заражения коронавирусом

Инфицированный приехал еще в начале сентября на поезде из другой китайской провинции. За последнюю неделю он посетил несколько достопримечательностей, ресторанов и кафе, а также несколько раз менял гостиницы. Власти Харбина рекомендовали жителям без крайней необходимости не покидать город. В целом в Китае за прошедшие сутки зафиксировано 72 случая заражения коронавирусом.

Отмечу, что в России за минувший день ковид подтвержден более чем у 19-ти тысяч человек.