Семеро пострадавших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете хорошо перенесли перелет в Москву

Это сообщает ТАСС, ссылаясь на врачей. Раненые будут доставлены в специализированные медучреждения столицы. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Напомню, в результате стрельбы погибли шесть человек, около 30-ти пострадали. Ранение в перестрелке получил и студент, напавший на учебное заведение. Сегодня в Пермской области день траура.