Сегодня в Совете Федерации состоится заседание комиссии по защите государственного суверенитета, в ходе которого будет обсуждаться вопрос о вмешательстве в российские выборы. Ее руководитель Андрей Климов считает, что в ходе предвыборной кампании и во время выборов было много дезинформации, и причастны к ее распространению силы внутри страны.

Ранее в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России призывали признать нежелательными более 20-ти иностранных неправительственных организаций.