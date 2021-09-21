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13:31, 21 сентября 2021

В Великобритании официально предъявлено заочное обвинение россиянину Сергееву в причастности к покушению на Скрипаля

В Великобритании официально предъявлено заочное обвинение россиянину Денису Сергееву в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, – об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на полицию. Таким образом, он является третьим подозреваемым по этому делу. Ранее были выдвинуты обвинения в отношении еще двух россиян. Как утверждает британская сторона, все они являются сотрудниками российских спецслужб. Местные следователи полагают, что Денис Сергеев координировал действия своих коллег, применивших «Новичок» против Скрипаля.  


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